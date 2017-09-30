В России возбудили админдела против телеканала CNN

"Роскомнадзор" возбудил административные дела против телеканала CNN International за якобы обнаруженные в его деятельности "нарушения российского законодательства о средствах массовой информации".

Об этом пишет Радио Свобода.

Как говорится в сообщении, представителей телеканала вызвали в "Роскомнадзор" для рассмотрения этих административных дел.

"Будет решен вопрос о вынесении телеканалу предупреждения за нарушение закона о СМИ и лицензионных требований в сфере телевизионного вещания. Также телеканалу будет выдано предписание об устранении выявленных нарушений", - заявили в российском ведомстве.

Глава "Роскомнадзора" Александр Жаров затем заявил российскому агентству "Интерфакс", что американской компании объявили административное предупреждение за "достаточно банальное нарушение", что выражлось в неправильном указании в эфире исходных данных канала.

Когда он исправит нарушение, то сможет продолжать работу, а о прекращении его работы в России нет речи, добавил он.

На вопрос же агентства, не связан ли такой шаг по телеканалу из США с тем, что в США у российского телеканала RT потребовали зарегистрироваться как иностранный агент, Жаров ответил, что работает "не в политическом ведомстве, а в надзорной службе".

Позже 29 сентября представитель "Роскомнадзора" Вадим Ампелонский сообщил российскому агентству "ТАСС", что представители "CNN" уже подали документы, которые должны свидетельствовать об исправлении нарушения.

Также 29 сентября президент России Владимир Путин проводил совещание с постоянными членами Совета безопасности своей страны, в ходе которой, как сообщили в Кремле, обсуждали, среди прочего, "тему постоянного и иногда все большего давления на российские СМИ в некоторых странах" и отметили "неприемлемость таких действий по отношению к ним".

В этот же день руководитель канала RT Маргарита Симоньян заявила, что регистрация этого канала в США как иностранного агента "может повлечь за собой такие ограничения, которые просто не позволят работать в этой стране". При этом она выразила мнение, что Россия "примет зеркальные меры" в ответ.

Накануне, 28 сентября, пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя требование США к RT зарегистрироваться как иностранный агент, заявляла, что каждый "враждебный шаг" США в отношении российских средств информации "будет иметь надлежащий ответ".

В США существует законодательное требование регистрироваться как иностранные агенты к физическим или юридическим лицам, представляющим интересы иностранных государств в "политической или квази-политической роли". Такая регистрация предполагает раскрытие связи с иностранным правительством и информации о связанной с этим деятельности и полученном финансировании.

Российская телесеть вещания за границу RT называет себя независимой, но твердо проводит политическую линию Кремля и финансируется из российского бюджета.

Ее также не раз ловили на распространении перекрученной или полностью ложной информации, которая искажает данные о событиях в пользу позиции Москвы.

Телеканал этой сети, работающий в США, как и российское государственное новостное агентство "Спутник", были названы в отчете спецслужб США как активные участники кампании вмешательства России в президентские выборы в США 2016 (Москва отрицает это вмешательство) и как "прислужники коррумпированной политической элиты" в России.