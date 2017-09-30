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Украинская сборная завоевала 14 медалей на Играх непокоренных

Суббота, 30 сентября 2017, 09:39

Сборная Украины завершила соревнования среди военных и ветеранов Игры непокоренных, проходившие в Канаде, с 14 медалями.

Об этом сообщили на официальной странице сборной в Facebook.

"Вчера наша сборная завершила соревнования в первых для украинских военных Играх непокоренных. И завершила просто фантастически удачно - 14 медалей (8 золотых, 4 серебра и 2 бронзы)", - говорится в сообщении.

"Учитывая, что наша команда - одна из самых маленьких - всего 15 человек основного состава, то хочется верить, что украинская команда Игр непокоренных убедила весь мир, что наши военные - сильные духом и телом, и никогда не поддаются ни врагам, ни жизненным обстоятельствам", - добавили в посте.

Как известно, Игры непокоренных - международные соревнования в паралимпийском стиле, в которых принимают участие раненные военнослужащие и ветераны в таких видах спорта как баскетбол на колясках, волейбол сидя и гребля в зале.

В этом году Украина впервые получила право принять участие в Играх непокоренных в Торонто из-за АТО на Востоке Украины и в качестве союзника НАТО в миротворческих операциях по всему миру.

Темы: войнаАТО
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