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Мы не избавимся от дефицита пенсионного фонда в ближайшие 5 лет - Данилюк

Суббота, 30 сентября 2017, 11:00

Министр финансов Александр Данилюк считает, что Украина не избавится дефицита пенсионного фонда в ближайшие 5 лет.

Об этом он заявил в интервью "Зеркалу недели".

"Мы фиксируем дефицит ПФ в абсолютных цифрах. Конечно, сам бюджет ПФ будет расти, а дефицит в абсолютных цифрах - нет. Поэтому в процентах дефицит будет уменьшаться. Когда-нибудь, возможно, мы выйдем на бездефицитную пенсионную систему, но это точно не перспектива пяти лет", - отметил Данилюк.

По его словам, сейчас стоит задача уменьшить дефицит пенсионного фонда, чтобы стабилизировать солидарную систему.

Темы: пенсии
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