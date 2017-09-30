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Муженко: Девять украинских батальонов совместимы с НАТО

Суббота, 30 сентября 2017, 12:00
Муженко: Девять украинских батальонов совместимы с НАТО

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что девять украинских батальонов уже совместимы с войсками стран НАТО.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Продолжается подготовка батальонов с помощью иностранных специалистов, которая началась еще в 2015 году. Сегодня в Украине находятся инструктора и военнослужащие из США, Канады, Великобритании, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши… И мы на сегодняшний день достигли соответствующей совместимости как минимум на тех девяти батальонах, которые уже прошли подготовку", - сказал Муженко.

Он уточнил, что совместная подготовка войск касается подразделений механизированных, высокомобильно-десантных войск и личного состава частей специального назначения.

"Кроме того, за основу берутся стандарты НАТО, которые адаптируются к нашим условиям с учетом приобретенного нами опыта проведения боевых действий", - добавил Муженко.

Начальник Генштаба также отметил, что военнослужащие стран НАТО вносят изменения и коррективы в свои стандарты с учетом украинского опыта.

Темы: НАТОВооруженные силы
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