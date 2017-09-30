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Задержаны "врачи по похудению", которые обогатились на 5 миллионов гривен

Суббота, 30 сентября 2017, 12:56

Нацполиция задержала группировку из 4 человек, которая продала "уникальных аппаратов для похудения" на 5 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Согласно сообщению, подозреваемые представлялись врачами с большим опытом и навязывали приобретение персонального устройства для эффективного похудения. При этом стоимость устройства была завышена в несколько десятков раз.

"На "уникальной" модели похудения злоумышленники успели заработать значительные суммы денег. Так, в одном из случаев потерпевший перевел на счет злоумышленников более 600 тысяч гривен. В целом сумма доходов преступной группы составляет около 5 миллионов гривен, а жертвами от их действий стали около 250 граждан", - говорится в сообщении.

 

Также пресс-служба пишет, что группировка создала по заказу собственный сайт.

"Международные центры инновационных технологий якобы размещались в Киеве и Одессе, и там предоставлялись услуги по коррекции фигуры. В то же время их "офис" располагался в арендованном подвальном помещении", - добавляет пресс-служба.

В полиции отмечают, что подозреваемые заставляли потерпевших в течение длительного времени перечислять на свои банковские счета значительные суммы денег.

"Они под видом работников государственных контролирующих органов требовали у клиентов деньги за "решение проблем", которые возникли в пострадавших из-за использования ими приобретенного оборудования", - отметили правоохранители.

Членам преступной группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Сейчас суд решает вопрос об избрании меры пресечения.

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Темы: полиция
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