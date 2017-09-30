В ЕС опубликовали решение о торговых преференциях для Украины

Официальный журнал Европейского Союза опубликовал решение о введении автономных торговых преференций для Украины сроком действия на 3 года.

Текст решения опубликован в Официальном журнале ЕС.

Сообщается, что решение вступает в силу на следующий день после публикации - то есть 1 октября 2017 года.

Отметим, что регламент ЕС относительно автономных торговых преференций увеличит объемы сельскохозяйственной продукции, которую Украина может экспортировать в ЕС по Соглашению об ассоциации, не платя таможенные пошлины.

Регламент предоставляет дополнительные нулевые тарифные квоты для украинского меда - 2,5 тыс. тнн, кукурузы и муки из нее - 650 тыс. тонн, ячменя и муки из него - 350 тыс. тонн, пшеницы и муки - 65 тыс. тонн.

Кроме того, добавляется квота на ячменную крупу - 7,8 тыс. тонн, овес - 4 тыс. тонн, обработанные томаты - 3 тыс. тонн и виноградный сок - 500 тонн.

Инфографика - Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Преференции будут введены на срок до трех лет, как дополнение к Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Напомним, 13 сентября в Европейском парламенте было подписано решение о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций.

17 июля Совет Европейского Союза утвердил решение предоставить Украине дополнительные торговые преференции.

Европейская правда