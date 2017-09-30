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В Запорожье проводят Фестиваль равенства, "титушки" пришли срывать

Суббота, 30 сентября 2017, 16:30

В Запорожье проведение Фестиваля равенства пытаются сорвать несколько сотен молодых людей спортивной внешности.

Об этом 30 сентября сообщили на Facebook-странице Фестиваля.

По сообщению активистов, помешать Фестивалю хотят около двух сотен молодых людей, которые находятся возле места его проведения.

"Люди в масках блокируют вход, не дают зайти гостям. Начнем чуть позже", - сообщили организаторы.

Позже стало известно, что неизвестные в масках, которые пытались помешать Фестивалю, распыляют газ на тех, кто хочет пройти на место проведения мероприятия.

 

Как отметили организаторы, темой фестиваля равенства является "речь приближения".

"Фестиваль приглашает подумать над путями преодоления расстояния, возможности услышать и рассмотреть других, позволить своей и чужой инаковости находиться рядом, не пытаясь изменить, удалиться, вычеркнуть", - говорится в анонсе события.

По словам организаторов, первый Фестиваль равенства в Запорожье в 2016 году состоялся "несмотря на угрозы и преграды со стороны радикально настроенных групп и отсутствие поддержки власти".

Украинская правда 

Темы: ЛГБТЗапорожье
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