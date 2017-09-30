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В Одессе повесили и сожгли чучело Путина

Суббота, 30 сентября 2017, 17:08

Возле Генконсульства РФ в Одессе прошла антипутинская акция, в ходе которой участники повесили  и сожгли чучело российского президента. 

Об этом сообщает местное издание "Трасса Е-95". 

Участие в акции приняли активисты патриотических организаций, которые "приговорили Путина" к смертной казни, повесили и подожгли его чучело.

"Акция  - в поддержку Меджлиса крымскотатарского народа и против массовых репрессий, которые проводит в оккупированном Крыму путинский режим", -  рассказал один из участников акции, гражданин РФ, бежавший из России. 

 
 
 
 
Фото - odessamedia.net

Темы: ПутинОдесса
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