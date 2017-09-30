В Одессе повесили и сожгли чучело Путина

Возле Генконсульства РФ в Одессе прошла антипутинская акция, в ходе которой участники повесили и сожгли чучело российского президента.

Об этом сообщает местное издание "Трасса Е-95".

Участие в акции приняли активисты патриотических организаций, которые "приговорили Путина" к смертной казни, повесили и подожгли его чучело.

"Акция - в поддержку Меджлиса крымскотатарского народа и против массовых репрессий, которые проводит в оккупированном Крыму путинский режим", - рассказал один из участников акции, гражданин РФ, бежавший из России.