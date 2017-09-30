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Радиостанции перевыполняют на 15% языковые квоты - Сюмар

Суббота, 30 сентября 2017, 18:20

К ноябрю этого года по квотам в эфире украинских радиостанций должно звучать 25% украинских песен, однако сейчас доля таких - более 40%.

Такие данные приводит председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар в своей статье для "Зеркала недели".

"Весь этот год действовала квота 25%, с ноября - установленный законом на радио минимум - 30% песен. Но ситуация оказалась значительно более оптимистичной, чем наши самые смелые предположения. Уже сейчас реальная доля украинских песен в радиоэфире - более 40%", - говорится в статье.

Как отмечает автор, украинцы могут производить качественный музыкальный продукт и, главное, хотят его слушать, ведь он имеет высокий рейтинг.

В то же время Сюмар указывает, что развивать информационную сферу только запретами нельзя.

"Нужны стимулы. Положительные и действующие. И деньги в их ряду занимают не последнее место", - добавляет она.

19 сентября Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания представил статистику, согласно которой общенациональные радиостанции превышают квоту на трансляцию украиноязычных песен на 7%, а по ведению передач на государственном языке - на 30%.

8 ноября 2016 года вступил в силу закон об украиноязычных квотах на радио.

Темы: законодательство
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