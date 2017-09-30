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В Запорожье неизвестные напали на участников Фестиваля равенства

Суббота, 30 сентября 2017, 19:59

В Запорожье неизвестные напали на участников Фестиваля равенства.

Об этом говорится в сообщении организаторов на Facebook-странице мероприятия.

"Радикалы напали на гостей фестиваля. Группой, били руками и ногами. Приехала "скорая", говорят, что будут госпитализировать", - сообщается на странице фестиваля.

Также отмечается, что полиция, прибывшая на место происшествия, задержала несколько человек, остальные нападавшие скрылись.

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные правоохранителей, в настоящее время задержаны около 7 человек, которые принимали участие в избиении юдей, они доставлены в Коммунарский райотдел полиции.

Информации о количестве пострадавших гостях фестиваля от нападения нет.

Ранее организаторы сообщали, что возле места проведения Фестиваля собрались молодые люди спортивной внешности, которые хотели сорвать мероприятие. Позже неизвестные блокировали вход гостям фестиваля и распыляли на них газ.

 
 

В настоящее время официальные сообщения полиции об инциденте отсутствуют.

Украинская правда

Темы: ЗапорожьеЛГБТполиция
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