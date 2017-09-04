Аваков, Насиров и два нардепа решили судиться с Саакашвили

Против бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Украине подано 4 иска о защите чести и достоинства.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на сайт Судебной власти.

В частности, против Саакашвили подали иски депутаты Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский и Андрей Иванчук, министр внутренних дел Арсен Аваков и глава ГФС Роман Насиров.

Иски будут рассмотрены в сентябре-октябре, а также декабре текущего года.

ФОТО: УКраїнські новини

Обоснование подачи исков на сайте отсутствует.

Как известно, 27 июля президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины.

Формальным основанием для прекращения гражданства стало якобы сокрытие им в 2015 году информации об уголовных делах против него в Грузии.

Саакашвили заявил, что 10 сентября прибудет из Польши на границу Украины и через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область) попытается въехать в Украину.

Однако украинские пограничники не собираются его впускать в страну, поскольку украинский паспорт Саакашвили уже недействителен.

В 2016 году председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили обвинил главу Государственной фискальной службы Романа Насирова в коррупции и блокировании реформ.

В декабре 2015 года случилась ссора на заседании Национального совета реформ, которая закончилась тем, что Аваков плеснул водой из стакана в сторону Саакашвили и прокричал: "Катись к черту из моей страны".