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Клыха нашли в психиатрической больнице в России

Вторник, 5 сентября 2017, 15:50
Клыха нашли в психиатрической больнице в России
FB Anton Naumlyuk

Незаконно осужденный в России украинец Станислав Клых находится в психиатрической больнице города Магнитогороск Челябинской области.

Об этом сообщает в Facebook офис украинского омбудсмена Валерии Лутковской.

"В ответ на обращение Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что по состоянию на 4 сентября 2017 года Станислав Клых находился на стационарном лечении в филиале психиатрической больницы Федерального казенного учреждения здравоохранения "Медико-санитарная часть №74 Федеральной службы исполнения наказаний" России в г. Магнитогорск", - рассказывают там.

Российский омбудсмен также утверждает, что Клых был госпитализирован с собственного письменного согласия.

"Учитывая улучшение общего состояния Станислава Клыха, в ближайшее время планируется его выписка из стационара. О направлении для дальнейшего отбывания наказания Вам будет сообщено дополнительно", - отмечается в письме Москальковой.

Как ранее сообщал адвокат Илья Новиков, украинского заложника Станислава Клыха удерживают в больнице в российском Магнитогорске, а не в Челябинске, как сообщалось неделей ранее. Но юрист не знал, почему и с каким диагнозом политзаключенного перевели в больницу, поскольку официально родным об этом ничего не сообщали.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская 28 августа обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой определить местонахождение Станислава Клыха.

Украинская правда

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Темы: политзаключенныеРосcиятюрьмаздоровье
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