Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Клыха до сих пор не нашли, Лутковская просит омбудсмена РФ о помощи

Понедельник, 28 августа 2017, 16:31

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с просьбой установить местонахождение Станислава Клыха.

Об этом сообщает 28 августа пресс-служба омбудсмена.

В своем письме Лутковская просит российскую коллегу сообщить о местонахождении Станислава Клыха, причинах его госпитализации, а также состоянии его здоровья.

Как известно, на днях появилась информация о том, что незаконно осужденного в России гражданина Украины Станислава Клыха, который отбывает наказание в Челябинской области, перевели в больницу для прохождения обследования или лечению.

В то же время ни адвокат, ни родственники заключенного не владеют информацией о том, в какое именно медицинское учреждение был переведен Клых, с какой целью и на какой срок.

Указанный факт очень беспокоит мать заключенного.

Как известно, Верховный суд Чечни 26 мая 2016 года приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно

По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицают все обвинения, Клых заявляет, что вообще никогда не был в Чечне.

Правозащитники отмечали, что из-за пыток, которые к нему применяли при задержании и во время предварительного следствия, Клых  в российском СИЗО сошел с ума.

3 марта 2017 года стало известно, что Клыха этапировали в Верхнеуральск.

Украинская правда

Темы: заложникиРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
заложники
РФ удерживает более 20 тысяч гражданских заложников, после деоккупации цифра увеличится – Лубинец
Оккупанты похитили секретаря горсовета Алешек на Херсонщине
Планируется эвакуация медиков и раненых из "Азовстали" – Зеленский
Последние новости
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
Все новости...
Реклама: