В НАПК показали, какие активы Порошенко проверяли

Национальное агентство по предупреждению коррупции показало, какие активы президента Петра Порошенко проверяли в его декларации за 2016 год.

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос эксперта центра "Эйдос" Глеба Каневского.

Согласно решению НАПК о полной проверке декларации Порошенко за 2016 год, кроме зарплаты в этом году он получал доходы от отчуждения ценных бумаг ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал".

За 2016 год Порошенко начисляли зарплату и страховые взносы только по основному месту работы.

По данным НАПК, все корпоративные права президента переданы в 2015 году "Прайм Эссетс Кэпитал", активами которого сейчас управляет компания "Фьюжн Капитал Партнерс".

Принадлежащие Порошенко акции "Прайм Эссетс Кэпитал", ОАО "МИБ", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк Украины" были переданы в управление ОАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" в соответствии с договором об управлении ценными бумагами 6 октября 2016 года.

"При этом, корпоративные права ООО "Фирма "Экран" (% от общего капитала - 93,93) Порошенко П.А. передано в управление в соответствии с заключенным договором управления имуществом с субъектом предпринимательской деятельности (Багрий Е.В.)", - говорится в решении.

Акции компании "Cill Конфекшенери инвестментс Лимитед" были переданы в траст (доверительную собственность) "Ротшильд Траст АГ" 27 апреля 2016 года.

"Согласно договору о создании "слепого" траста, выгодоприобретателем траста является субъект декларирования. В связи с этим все имущество, непосредственно являющееся "трастовым имуществом", принадлежит третьему лицу на праве собственности ("Ротшильд Траст АГ"), но выгоды от него может получать субъект декларирования", - говорится в решении.

605 від 23 08 2017 (PDF)

605 від 23 08 2017 (Text) ​

Как сообщалось, Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило декларации президента Петра Порошенко за 2015 и 2016 годы и не выявило нарушений.

При этом Агентству отказали в предоставлении информации Государственная фискальная служба и Главное управление ДФС в г. Киеве относительно сведений о суммах выплаченных доходов субъекта декларирования и членам его семьи за период с 1998 по 2014 год, а также Департамент превентивной деятельности Национальной полиции.

Олег Твердь, УП