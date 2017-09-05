НАПК обнаружило нарушение в декларации Авакова

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило нарушения в электронной декларации министра внутренних дел Арсена Авакова за 2015 год.

Об этом говорится в решении НАПК, текстом которого располагают "Українські новини".

В частности, Аваков продал картину художника А. Попова "Портрет девушки" за 1,5 млн гривен и указал это в разделе "Доходы, в том числе подарки", не указав при этом данную информацию в разделе "Расходы и сделки".

Таким образом, Аваков нарушил требования ч. 10 п. 1 ст. 46 закона "О предотвращении коррупции", отмечают в НАПК.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку проинформировала НАПК, что по состоянию на 31 декабря 2016 года Аваков отсутствует среди владельцев, которые имеют значительные пакеты акций эмитентов.

В свою очередь, не предоставила информацию в ответ на запрос Государственная фискальная служба.

В итоге НАПК установило точность оценки задекларированных средств, а признаков незаконного обогащения и конфликта интересов не обнаружило.

Оснований для привлечения Авакова к уголовной и административной ответственности нет.

НАПК предоставит министру возможность подать исправленную декларацию.

Как известно, ранее координатор коалиции "Декларации под контролем" Александра Дрик отмечала, что НАПК проверяет декларации вручную.



"Посылает бумажные запросы, не всегда получает на них ответы, а иногда получает с такой задержкой, что вынуждено давать положительные результаты проверки деклараций без фактической проверки", – отмечала Дрик.



28 августа Национальное агентство по предупреждению коррупции в частности обнародовало результат проверки деклараций президента Украины Петра Порошенко за 2015 и 2016 годы.



В документе было указано, что Агентству отказали в предоставлении информации Государственная фискальная служба и Главное управление ГФС в г. Киеве по сведениям просумы выплаченных доходов субъекта декларирования и членам его семьи за период с 1998 по 2014 год, а также Департамент превентивной деятельности Национальной полиции.