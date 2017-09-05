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Украина проиграла в Исландии важный матч в отборе ЧМ-2018

Вторник, 5 сентября 2017, 23:49

Сборная Украины потерпела поражение в матче отбора к ЧМ-2018 с Исландией, который проходил в Рейкьявике.

Как сообщает корреспондент УП, подопечные Андрея Шевченко уступили со счетом 0: 2. Оба мяча на свой счет записал Cигурдссон.

В первом тайме больше моментов открыть счет был именно в украинской сборной. На 5-й минуте Коноплянка пробил из угла и голкипер исландцев Халльдорсоон отбил мяч прямо на Беседина, но тому помешал с ударом защитник хозяев.

Ответ сборной Исландии был через несколько минут, но уже Бьяранассон не сумел точно пробить по воротам Пятова с метров 12-ти.

Под конец первого тайма удался забег по левому флангу у Коноплянко, но после его прострела никто из украинцев не сумел ударить по воротам.

На старте второго тайма Украина пропустила гол. После навеса с фланга Пятов столкнулся с игроком исландцев, и Сигурдссон забивал уже в пустые ворота - 1:0.

На 53 минуте со штафного бил Малиновский, и вратарь сборной Исландии легко отбил мяч.

Во втором тайме инициатива полностью перешла к сборной Исландии. Еще один момент у исландцев произошел на 62 минуте после удара с 20 метров Сигурдссон, но мяч пролетел рядом со штангой ворот сборной Украины.

Второй гол Исландия забила на 65 минуте. После удара Сигурдссона в угол ворот Пятов дотянулся до мяча, но он от его рук залетел в угол ворот - 2: 0. На 69 минуте счет мог увеличиться после удара головой Сигударссона - мяч пролетел над перекладиной ворот Пятова.

Мог счет стать и вовсе разгромным, но хозяевам поля в нескольких моментах не хватило точности.

За два тура до завершения отборочного раунда до ЧМ-2018 сборная Украины с 14 очками опустилась на четвертое место в группе И. Лидирует с 16 очками Хорватия, которая в этот день проиграла Турции. Подопечные Мирчи Луческу после победы над хорватами с 14 очками уже третьи. А сборная Исландии с 16 пунктами заняла второе место в группе.

В последних заключительных двух матчах сборная Украины на выезде сыграет с Косово, а в Киеве в последнем туре примет Хорватию. Именно в этой игре для украинцев и будет решаться судьба выхода на ЧМ-2018.

Темы: футбол
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