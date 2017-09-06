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В Украине незаконно находится около 64 тысяч авто на еврономерах - ГФС

Среда, 6 сентября 2017, 10:16

Более 63,9 тысячи автомобилей с иностранной регистрацией находятся на территории Украины незаконно.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба в Facebook.

"Более 63,9 транспортных средств коммерческого и личного пользования с иностранной регистрацией, ввозимых в течение 2015 - 2017 годов в режиме транзита и временного ввоза, находятся в Украине с нарушением срока", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2015 году из ввезенных около 549,6 тысячи авто (почти 77,3 тысячи в режиме транзита и 472,3 тысячи - временного ввоза) не были вывезены более 21,5 тысячи.

В 2016 году – из ввезенных в Украину около 712,6 тысячи (124,1 тысячи - в режиме транзита, 588,4 тысячи – временного ввоза) не уехали 54,3 тысячи авто.

Из них с нарушением срока в стране находятся более 32 тысяч транспортных средств.

За 7 месяцев 2017 года с 492,5 тысячи авто, ввезенных в режиме транзита (111,9 тысячи) и временного ввоза (380,6 тысячи), не уехали за пределы страны почти 72,3 тысячи автомобилей. Из них почти 10,4 тысячи находятся в Украине с нарушением сроков.

В общем, с 2015 года таможенники составили более 26,1 тысячи протоколов о нарушении таможенных правил по ст. 470 (нарушение сроков транзита) и почти 4,9 тысячи протоколов о нарушении таможенных правил по ст. 481 (нарушение сроков временного ввоза) Таможенного кодекса Украины.

За этот период за нарушение сроков транзита и сроков временного ввоза таможнями было наложено штрафов на сумму более 206,5 миллиона гривен.

Ранее ГФС сообщала, что в 2017 году в Украину ввезли 164 707 авто с иностранной регистрацией.

Утром 6 сентября владельцы автомобилей с европейскими номерами перекрыли движение транспорта возле Верховной Рады.Цель акции, как заявляют организаторы, – "добиться от властей того, чтобы украинцы могли покупать автомобили на украинских номерах по европейским ценам", мол, машины в Украине "стоят в разы дороже, чем в Европе".

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Темы: автоФискальная служба
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