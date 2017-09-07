Президент предостерег Раду от законов, вредящих безвизу

Президент Петр Порошенко пообещал ветировать любые законы Верховной Рады, которые могут хотя бы частично навредить безвизовому режиму с Европой.

Об этом он сказал с трибуны парламента в четверг во время своего ежегодного обращения к депутатам.

"Я хотел бы предостеречь отдельных народных избранников от намерений ревизовать те законы, которые стали основой для принятия нашими партнерами решения о предоставлении нам безвизового режима – будь то попытки отменить или сделать непубличным электронное декларирование, либо попытки подчистить антидискриминационные поправки в Трудовой кодекс, либо сужение полномочий антикоррупционных органов, или что-либо другое, что поставит под угрозу безвиз", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что будет без колебаний ветировать такие инициативы.

Вместе с тем президент поблагодарил Раду за то, что она была "непосредственной участницей" плана по визовой либерализации с Евросоюзом, который включал почти 150 пунктов.

"Даже когда речь шла о принятии откровенно некомфортных для депутатов и других чиновников решений, например, о публичном декларировании состояния и доходов, вы, уважаемые народные депутаты, проявили способность приносить собственные интересы в жертву общенациональным", - сказал Порошенко.

Президент @poroshenko зачитує щорічне послання у @verkhovna_rada. В 1й рік його роздавали на флешках. Сьогодні-навіть не роздрукували. pic.twitter.com/QLzoR0L2LV — Alex Ryabchyn (@alexrbchn) September 7, 2017

Евгений Кизилов, УП