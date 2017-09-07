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Порошенко рассказал, как Украина войдет в ЕС

Четверг, 7 сентября 2017, 10:46

Украина планирует войти в "шенгенскую зону" Европейского Союза, присоединиться к таможенному и энергетическому союзам ЕС.

Об этом президент Петр Порошенко заявил в ежегодном послании к Верховной Раде, говоря о перспективе членства в Евросоюзе.

"Сейчас мы должны в полном объеме выполнить соглашение об ассоциации (с Евросоюзом). Но я подчеркиваю, что этим сейчас ограничиваться нельзя и новые шаги следует планировать уже сейчас", – сказал он.

"В июле на саммите Украина – ЕС украинская сторона внесла на рассмотрение руководству Евросоюза новые инициативы по нашему видению стратегического долгосрочного сотрудничества. Это ассоциация с шенгенской зоной, присоединение к Таможенному союзу ЕС, присоединение к Энергетическому союзу ЕС, вступление в силу совместного авиационного пространства и единого цифрового рынка", – отметил Порошенко.

По его словам, "реализация этих инициатив фактически превратит восточные границы Украины в уже восточные границы Европейского Союза еще до того, как мы де-юре присоединимся к Евросоюзу".

"В результате такой стратегии мы максимально должны приблизиться к критериям членства Евросоюза. Украина будет секторально интегрирована с ЕС, почти как любая другая страна Евросоюза, – и тогда вопрос о членстве станет лишь формальным вопросом времени", – заявил Порошенко.

Алена Рощенко, УП

Темы: ЕСевроинтеграцияПорошенкоассоциация
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