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Под Радой продолжился митинг автомобилистов

Четверг, 7 сентября 2017, 11:08

Под Верховной Радой владельцы нерастаможенных авто на еврономерах продолжили митинговать.

Об этом сообщил корреспондент "Украинской правды".

Из-за акции частично перекрыта улица Грушевского. Протестующие барабанят в бочки.

Как отмечает "112 Украина", участники акции пообещали, что сегодня улица Грушевского будет свободной для транспорта.

"Водители ночевали в машинах, сейчас они собираются под ВР. Авто припаркованные от Кабмина до станции метро "Арсенальная" и на прилегающих улицах Шелковичной, Садовой, Липской. У парламента работают кинологи с собаками", - говорится в сообщении.

 
 

Кроме того, под Нацбанком снова митингуют пенсионеры под флагами "За жизнь". Люди колоннами идут с майдана Незалежности. Они ничего не требуют, просто собрались.

 
 

Как сообщалось, с утра 6 сентября в Киеве возле Верховной Рады проходит акция владельцев автомобилей на европейских номерах за легализацию нерастаможенных авто.

Из-за нее перекрыли движение транспорта возле Верховной Рады и в правительственном квартале - весь центр столицы утром оказался в пробках.

Впоследствии митингующие разблокировали дороги и объявили акцию бессрочной.

Среди целей акции – доступная растаможка (% стоимости авто) на все автомобили для всех граждан Украины, введение простого и доступного механизма легализации ввезенных автомобилей (установление ставки платежей в бюджет в пределах 15-30% стоимости авто) и мораторий на действие экологических норм Евро5 как условия ввоза и регистрации б/у автомобилей в Украине.

Кроме того, участники акции добиваются прекращения "репрессий" силовых структур против водителей автомобилей на еврономерах и моратория на дискриминацию до окончательного законодательного урегулирования.

Читайте также материал "Экономической правды": "Наказывать по-новому: ГФС хочет ужесточить штрафы за авто на "бляхах".

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Темы: акцииавто
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