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Патрули ОБСЕ за полгода столкнулось с насилием только в ОРДЛО

Четверг, 7 сентября 2017, 13:08

За первую половину этого года патрулю Специальной мониторинговой миссии препятствовали 480 раз, 75% из которых на неподконтрольной Киеву территории.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ "Ограничение свободы передвижения и другие препятствия в выполнении мандата СММ" за январь-июнь 2017 года, передает пресс-служба ОБСЕ.

"В первом полугодии 2017 года в своей деятельности Миссия столкнулась ориентировочно с 480 случаями ограничений и препятствий, из которых 75% произошли в неподконтрольных правительству районах", - говорится в сообщении.

 
 
 

Председатель СММ Ертурул Апакан указал, что 13 из этих инцидентов сопровождались насилием, и все они были на неподконтрольной Киеву территории.

Также Алакан отметил, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы необходимо изъять, огородить или обозначить.

"Они ежедневно представляют угрозу для наблюдателей СММ, особенно для перспективы достижения устойчивого мира", - отметил он.

Как сообщалось, 23 апреля в результате подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории ОРЛО один из членов миссии погиб, двое доставлены в больницу для дальнейшего обследования.

Украинская правда

Темы: ОБСЕДонбасс
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