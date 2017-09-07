Командиру отряда боевиков "Легион" объявили подозрение

Донецкая прокуратура объявила подозрение командиру так называемого отряда "Легион" и "депутату" террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, ему официально объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации).

"Во время досудебного расследования установлено, что в августе 2014 уроженец Донецка добровольно вступил в состав террористической организации "ДНР", где стал командиром незаконного вооруженного формирования "отряд "Легион" и получил позывной "Француз", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отмечают, что за время существования так называемого "отряда "Легион" под его руководством участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции в районе донецкого аэропорта им. С. Прокофьева, вблизи городов Старобешево, Дебальцево, Логвиново и на территории Шахтерского района Донецкой области.

Кроме того, в прокуратуре отмечают, что в ноябре 2014 года "Француз" был избран так называемым "депутатом" от псевдополитической силы "Донецкая Республика", а в декабре того же года его назначили "заместителем председателя комитета по охране здоровья, материнства и детства ".

Также сообщается, что в апреле 2016 его назначили "председателем" так называемой "временной комиссии Народного совета ДНР", которая занимается вопросами передачи рынков "в государственную собственность", за время работы которой под контроль боевиков перешло почти 80 рынков.

Ранее сообщалось, что прокуратура Запорожской области передала в суд обвинения за участие в террористической организации уроженца Запорожья, который служил в отряде боевиков "Легион" в Донецкой области. Судить его должны были заочно.

Украинская правда