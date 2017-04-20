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В Запорожье заочно будут судить члена отряда "Легион"

Четверг, 20 апреля 2017, 10:39

Прокуратура Запорожской области передала в суд обвинения за участие в террористической организации в отношении уроженца Запорожья, который служил в отряде боевиков "Легион" в Донецкой области.

Как сообщает ведомство, прокуратура утвердила по процедуре специального досудебного расследования обвинительный акт по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.258-3 УК Украины (участие в террористической организации).

Следственный отдел управления Службы безопасности Украины в Запорожской области установил, что уроженец Запорожья 1985 г.р. в октябре 2014 года "в корыстных мотивах вступил в террористическую группу "Отряд особого риска "Легион" террористической организации "ДНР".

В составе отряда он "на протяжении 2014-2017 годов активно участвовал в преступной деятельности террористической организации "Донецка народная республика".

Обвинительный акт направлен для рассмотрения в Октябрьский районный суд Запорожья.

Темы: ЗапорожьеДонбассАТОДНРпрокуратура
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