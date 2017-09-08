Трамп хочет отменить потолок госдолга США навсегда

Президент США Дональд Трамп заявил, что не только поддерживает повышение потолка госдолга, но и выступает за полную отмену процедуры периодического рассмотрения этого вопроса конгрессом, что позволило бы федеральному правительству занимать деньги без ограничений.

Об этом пишет BBC.

В настоящий момент лимит заимствований для федерального казначейства установлен на уровне 19,9 трлн долларов. В минфине прогнозируют, что эта отметка будет достигнута к 29 сентября, после чего без дальнейших заимствований федеральное правительство не сможет финансировать свою текущую деятельность.

Американский бюджет на протяжении почти всей истории страны сводился с дефицитом - последний раз доходы превышали расходы в 2000 году. При этом правительство имеет возможность занимать деньги под рекордно низкий процент, поскольку неукоснительно платит по всем своим долговым обязательствам.

"На протяжении многих лет люди говорили о том, что нужно избавиться от потолка долга и есть много веских причин для этого. Так что, конечно, это то, что мы обсудим, мы даже обсуждали это на вчерашней встрече,- заявил президент США. - Это усложняет ситуацию, в этом на самом деле нет необходимости".

Газета Washington Post, ссылаясь на трех человек, знакомых с решением, пишет, что Трамп и лидер демократов в сенате Чак Шумер договорились работать вместе в направлении полной отмены долгового лимита.

Также газета сообщает, что Трамп, Шумер и лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси в следующие несколько месяцев будут работать над тем, чтобы устранить необходимость периодического повышения лимита конгрессом.

Толчком для повышения лимита госдолга стала необходимость выделить на помощь пострадавшим от урагана "Харви" 8 млрд долларов США.

В рейтинговом агентстве S&P считают, что неповышение лимита госдолга будет иметь для экономики более катастрофические последствия, чем крах банка Lehman Brothers, ставший началом мирового финансового кризиса 2008 года.

На данный момент госдолг США превышает 100% ВВП страны.