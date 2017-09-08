Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Жертвами урагана "Ирма" в США уже стали 4 человека

Пятница, 8 сентября 2017, 04:07

Ураган "Ирма", обрушившийся на побережья стран Карибского бассейна, убил четырех человек на Виргинских островах США.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы не испытываем оптимизма, что жертв не больше", - сказал по телефону из Нью-Йорка представитель губернатора Виргинских островов Лонни Сури, подтвердив гибель четырех человек.

Он сказал, что губернатор Кеннет Мапп говорил с президентом США Дональдом Трампом, который обещал поддержку федерального правительства в ответ на кризис.

Сообщается также, что ураган повредил инфраструктуру Виргинских островов, в том числе крупную больницу.

Как сообщалось, ураган "Ирма" уже полностью уничтожил остров Барбуда в Карибском море. Он снес 95% зданий, перевернул коммуникационную башню и вырвал с корнем деревья.

Уже минимум 8 человек погибли и 23 травмированы на заморских территориях Франции.

Как известно, США оправляются от последствий урагана "Харви", в результате которого в штате Техас погибли, по меньшей мере, 60 человек.

Темы: стихийное бедствиеСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
стихийное бедствие
Под Киевом затопило переправу до Иванкова
Во французских Альпах из-за схода лавины погибли 4 человека
Мощный шторм в США унес жизни более 20 человек
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: