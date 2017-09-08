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В России украинца Клыха вернули из психбольницы в тюрьму

Пятница, 8 сентября 2017, 15:52

Украинского политзаключенного Станислава Клыха перевезли из психиатрической больницы обратно в колонию в российском Верхнеуральске.

Об этом сообщила в Facebook координатор Медийной инициативы по правам человека Мария Томак.

"Станислав Клых окончательно нашелся. Его вернули в колонию в Верхнеуральске", - пишет она.

По словам Томак, 7 сентября по требованию челябинских правозащитников незаконно заключенного украинца посещал местный адвокат. К ним, в свою очередь, с соответствующе просьбой обратилась мать Клыха - Тамара.

Как сообщила 5 сентября украинский омбудсмен Валерия Лутковская, Станислав Клых нашелся в психиатрической больнице города Магнитогорск Челябинской области.

Верховный суд Чечни 26 мая 2016 года приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно

По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицают все обвинения, Клых заявляет, что вообще никогда не был в Чечне.

Правозащитники отмечали, что из-за пыток, которые к нему применяли при задержании и во время предварительного следствия, Клых  в российском СИЗО сошел с ума.

3 марта 2017 года стало известно, что Клыха этапировали в Верхнеуральск.

Украинская правда

Темы: политзаключенныеРосcия
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