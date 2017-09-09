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В Мексике в результате землетрясения погибли 58 человек

Суббота, 9 сентября 2017, 00:28

В Мексике в результате землетрясения, которое произошло в ночь на 8 сентября, погибли, по меньшей мере, 58 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Землетрясение, магнитудой 8,1 баллов, стало самым разрушительным за последние более, чем 80 лет.

Из-за стихии разрушены многие здания, были проведены массовые эвакуации людей. Наиболее пострадал штат Оахака.

Отмечается, что в штате Оахака погибли 45 человек, в штате Чьяпас – 10, в штате Табаско – 3.

Как сообщалось, эпицентр землетрясения находился в 123 км (76 милях) к юго-западу от города Пиджиапан, на глубине 33 км (21 миля).

Темы: стихийное бедствие
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