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Штаб блокады торговли с оккупантами заявил, что их блокирует и обыскивает полиция

Суббота, 9 сентября 2017, 02:53
Штаб блокады торговли с оккупантами заявил, что их блокирует и обыскивает полиция
скриншот видео

В ночь на субботу колонна машин "ветеранов войны за независимость", которая перемещается из лагеря Штаба блокады торговли с оккупантами через Киев на Краковец, была блокирована спецназом и Нацгвардией.

Об этом сообщает Штаб блокады торговли с оккупантами на странице в Facebook.

"Колонну участников штаба Блокады, ветеранов войны за независимость, которые возвращались в Киев, а затем собирались ехать в Краковец (10 сентября) только заблокировали на въезде в Бровары", - говорится в сообщении.

В Штабе утверждают, что силовики не дают выйти из машин, незаконно требуют провести обыск машин и людей.

"Постановления суда у спецназа нет. Говорят что сделают "потом". Ребята опасаются, что при попытке незаконного обыска им могут что-то подбросить. Судя по количеству спецназа и внутренних войск это специально организованная засада", - говорится в сообщении.

На место выехали активисты и народные депутаты.

Как известно, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили собирается 10-го сентября вернуться в Украину через КПП "Краковец" во Львовской области.

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Темы: блокадаполиция
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