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ФК "Мариуполь" потребует от "Динамо" гарантий безопасности в Киеве

Суббота, 9 сентября 2017, 14:38

ФК "Мариуполь" может потребовать от ФК "Динамо" (Киев) гарантий безопасности перед матчем в столице.

Об этом написал в Facebook вице-президент ФК "Мариуполь" Андрей Санин.

"Опять теракт в центре Киеве с человеческими жертвами. Похоже, что после этого называть Мариуполь опасным городом навряд ли кто-то решится, печальная "пальма террористического первенства" точно принадлежит не нам. А вот по поводу безопасности ФК "Мариуполь" во время пребывания в столице у меня уже возникают обоснованные сомнения", - отметил он.

По словам Санина, скорее всего, "Мариуполь" будет настаивать на зеркальном выполнении "Динамо" всех тех требований в области обеспечения безопасности, которые в свое время выдвигались перед ними.

Среди них Санин назвал предоставление письменных гарантий безопасности от ГУНП, СБУ и городской мэрии, сопровождение экипажами дорожной полиции клубного транспорта на территории Киевской области и г. Киев, круглосуточную охрану мест проживания футболистов и персонала ФК "Мариуполь" силами военизированной охраны или других структур, имеющих соответствующую лицензию.

Также в ФК "Мариуполь" могут потребовать заблаговременного предоставления актов готовности принимающего стадиона и планов обеспечения безопасности, подписанных ГУНП, СБУ, мэрией и т.д.

Санин упомянут также предоставление оперативной сводки по ситуации в принимающем городе с точки зрения общественной безопасности и уровня террористических угроз.

"По мере приближения матча в Киеве этот список будет расширятся, ведь в полном соответствии с регламентами ФИФА и УЕФА "...безопасность превыше всего", - добавил он.

Как сообщалось, ФК "Динамо" отказался ехать на матч в Мариуполь, запланированный на 27 августа, из-за отсутствия надлежащих гарантий безопасности.

Украинская правда

Темы: футболМариуполь
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