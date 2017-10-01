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Вблизи Калиновки все еще продолжаются одиночные взрывы - ГСЧС

Воскресенье, 1 октября 2017, 09:37

В Винницкой области в районе города Калиновка на складе боеприпасов по состоянию на 7 утра воскресенья до сих пор продолжаются одиночные взрывы, однако очагов горения нет.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07:00 1 октября 2017 года открытых очагов горения нет, наблюдается одиночная детонация боеприпасов", - говорится в сообщении.

Также пресс-служба отметила, что движение воздушного транспорта закрыто до 23:59 1 октября в радиусе 40 километров от Калиновки.

Как сообщалось, по состоянию на утро 30 октября на складах боеприпасов в районе Калиновки Винницкой области прекратились неконтролируемые взрывы, угрозы для местных нет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Винницкая областьчрезвычайное происшествие
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