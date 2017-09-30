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В Калиновке прекратились неконтролируемые взрывы - ГСЧС

Суббота, 30 сентября 2017, 10:05
В Калиновке прекратились неконтролируемые взрывы - ГСЧС

По состоянию на утро субботы на складах боеприпасов в районе Калиновки Винницкой области прекратились неконтролируемые взрывы, угрозы для местных нет.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 8:30 30 сентября 2017 года неконтролируемых взрывов и возникновения очагов пожаров на технической территории арсенала не наблюдается, но во время работы тяжелой инженерной техники военных групп разминирования происходят подрывы отдельных взрывоопасных предметов под минными тралами", - говорится в сообщении.

Также пресс-служба отметила, что соответствующие работы проводят на загрязненной боеприпасами местности, и они не представляют угрозы жителям пострадавших районов.

Как известно, вечером 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали по меньшей мере два человека. Из зоны риска эвакуированы более 30 тысяч человек, сейчас они постепенно возвращаются в свои дома.

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что существуют свидетельства того, что к взрывам на военных складах в районе Калиновки привел заложенный диверсантами детонатор.

Темы: Винницкая областьчрезвычайное происшествие
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