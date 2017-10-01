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В аннексированном Крыму начался новый призыв в армию России

Воскресенье, 1 октября 2017, 18:29
В аннексированном Крыму начался новый призыв в армию России

С 1 октября оккупационные власти начинают осеннюю призывную кампанию в Севастополе, по итогам которой 400 севастопольцев будут направлены на прохождение службы в армии России.

Об этом сообщила Крымская правозащитная группа в Facebook.

На сайте "правительства" Севастополя 27 сентября сообщили, что об этом было объявлено на расширенном заседании призывной комиссии под председательством "заместителя губернатора" Севастополя Юрия Кривова.

При этом из 400 призванных более 100 человек пройдут службу за границами Крыма.

"Наши призывники будут направлены в воинские подразделения Севастополя, Крыма, Краснодарского края, Ростовской и Московской областей и в другие субъекты", - заявил российский военный комиссар Севастополя Алексей Астахов.

Ранее Крымская правозащитная группа пояснила, что призыв крымчан, в том числе жителей Севастополя в армию РФ грубо нарушает нормы международного гуманитарного права.

"Проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды армии оккупирующей державы, а также непрекращающаяся на территории Крыма пропаганда службы в ВС РФ нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции), а перемещение призванных граждан Украины с оккупированной территории на территорию РФ нарушает ст. 49 этой Конвенции", - отметили в КПГ.

Также группа просит жителей Крыма присылать на электронную почту crimeahrg@gmail.com материалы, подтверждающие военный призыв в Крыму (повестки, фото- и видеоматериалы).

"Эти материалы, при соблюдении конфиденциальности, помогут в работе по прекращению призыва на территории полуострова", - считают в организации.

Как известно, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест по поводу призыва крымчан в российскую армию.

Темы: КрымпризывРосcия
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