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Президент уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины

Вторник, 10 октября 2017, 00:17

Президент Украины Петр Порошенко уволил Павла Пашковского с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"Освободить Пашковского Павла Николаевича от должности заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе №312/2017.

Пашковский был назначен на эту должность 20 марта 2014 года указом, в то время, и.о. президента Украины Александра Турчинова.

Темы: разведкаувольнениепрезидент
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