Президент уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил Павла Пашковского с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"Освободить Пашковского Павла Николаевича от должности заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе №312/2017.

Пашковский был назначен на эту должность 20 марта 2014 года указом, в то время, и.о. президента Украины Александра Турчинова.