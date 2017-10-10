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Украина впервые показала свое оружие на выставке в США

Вторник, 10 октября 2017, 07:22

Украина впервые была представлена ​​на международной выставке вооружения "AUSA-2017" в США.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

По совместной инициативе Посольства Украины в США и Государственного концерна "Укроборонпром" Украина впервые была представлена ​​на международной выставке вооружения "AUSA-2017" в Вашингтоне.

Как сообщается, Украина представила БТР-4 и дистанционно управляемый минибронетранспортер "Фантом-2".

В церемонии открытия украинского стенда на выставке приняли участие Посол Украины в США Валерий Чалый, Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Роман Романов и первый заместитель командующего ВДВ генерал-майор Андрей Ковальчук.

Выставка является крупнейшей международной платформой, которая объединяет более 600 представителей государственных и частных корпораций в области оборонной промышленности из разных стран мира.

Темы: оружиеСША
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