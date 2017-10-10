Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Морально-психологическое состояние военных в АТО удовлетворительное – ВСУ

Вторник, 10 октября 2017, 12:57

Уровень морально-психологического состояния украинских военнослужащих в зоне АТО в настоящее время определяется как "удовлетворительный".

Об этом на брифинге 10 октября заявил начальник Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ Олег Грунтковский, сообщает "Интерфакс-Украина".

"В ходе мониторинга, анализа и целевого опроса личного состава, который выполняет задачи в районах проведения АТО, было установлено, что уровень морально-психологического состояния военнослужащих определяется как "удовлетворительный", - сказал он.

Грунтковский добавил, что готовность украинских военных выполнять поставленные задачи возросло в сравнении с предыдущим годом.

"Сейчас более 75% военнослужащих оценивают себя как полностью готовых к выполнению задач, 81% опрошенных указывают на безоговорочное доверие к непосредственным командирам", - рассказал он.

По данным ВСУ, психологическую поддержку в группах внутренней коммуникации в 2017 году получили около 6,5 тысяч военных, в специализированных медучреждениях –  2063 человек, в том числе за пределами Украины 75 военнослужащих и членов их семей (Македония, Грузия).

Грунтковский подчеркнул, что в 2017 году количество нарушений и преступлений в армии уменьшилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. 

Кроме того, на 36% сократилось количество небоевых потерь личного состава.

Отмечается, что количество случаев незаконного обращения с оружием и боеприпасами и связанных с этим преступлений снизилось на 5%, количество ДТП с участием военнослужащих уменьшилось на 30%, а количество нарушений дисциплины на 9%.

Темы: армияАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
армия
Командование РФ растеряно после мятежа Пригожина - генерал Милли
Российский генерал-майор заявил, что его уволили после доклада о проблемах армии
Зеленский говорит, что украинские войска могут защищать государства НАТО, но при одном условии
Последние новости
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
Все новости...
Реклама: