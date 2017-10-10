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Лишь 2% ученых в Украине хватает зарплаты, четверть хочет уехать

Вторник, 10 октября 2017, 14:24

Лишь 2% украинских ученых считают, что их уровень научной деятельности финансируется в достаточной степени.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группой "Рейтинг", обнародованные на пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина".

В то же время, согласно данным опроса, 55% считают, что она финансируется частично, 35% - что их деятельность вообще не финансируется.

Почти каждый четвертый (28% опрошенных) рассматривают возможность покинуть работу ученого в пользу другой деятельности.

Основной причиной опрошенные называют неудовлетворительный уровень оплаты труда (87% респондентов).

41% указывают разочарование в развитии украинской науки, 57% считают недостаточным уровень финансирования их научных разработок, 19% предпочли бы реализоваться в другой сфере.

26% респондентов рассматривают возможность переезда за границу для осуществления научной деятельности. Среди тех, кто задумывается о такой "научной эмиграции" больше ученых из Львова, меньше всего – из Одессы.

Исследование было проведено социологической группой "Рейтинг" с 4 по 30 сентября 2017 по заказу общественной союза "Форум украинского партнерства", среди сотрудников научных учреждений Днепра, Киева, Львова, Одессы и Харькова. В исследовании принимали участие 1 тыс респондентов из 35 научных учреждений.

Темы: Украинаобразование
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