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Геращенко: Венгрия играет козырями Кремля

Вторник, 10 октября 2017, 14:38

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко связывает реакцию Венгрии на языковую статью украинского закона "Об образовании" с проведением в этой стране парламентских выборов в 2018 году.

Об этом она написала в Facebook.

По ее мнению, Венгрия объявила "инквизицию" новому украинскому закону об образовании.

"В Венгрии скоро выборы, и некоторые местные политики используют защиту венгероязычного населения за рубежом как внутренний, объединяющий козырь. Как по мне, весьма специфический козырь, заимствованный в Кремле", – пишет Геращенко.

"Но все эти "пляски Вита", на самом деле, в другом ракурсе теперь рисуют и еще одну украинскую дискуссию относительно двойного гражданства, которое здесь так много народу оправдывали. И усиливают аргументы тех, кто категорически против двойного гражданства", – отметила она.

По мнению вице-спикера, все испытания, которые усиливают единство украинцев как нации, делают Украину сильнее.

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Как известно, 25 сентября президент Порошенко подписал закон "Об образовании", которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование. Верховная рада приняла этот закон 5 сентября. Документ предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающимися языка обучения представителей национальных меньшинств.

26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной, из-за закона "Об образовании".

Министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Украинская правда

Темы: образованиеязыкзаконодательствоВенгрия
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