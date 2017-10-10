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Климкин о скандальном заявлении Земана: Это выступление актера

Вторник, 10 октября 2017, 16:08
Климкин о скандальном заявлении Земана: Это выступление актера

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал оставить в покое президента Чехии Милоша Земана, который сделал скандальное заявление по Крыму, поскольку он не "режиссер" своего выступления, а лишь "актер".

Об этом глава МИД заявил в своем Twitter.

"Оставьте Земана, его не исправить. В театре есть режиссеры и есть актеры. Те, кто пригласили его к выступлению, знали, что он скажет. С ними и надо бороться", - написал он.

Как сообщалось, во время выступления в Страсбурге президент Чехии предложил заплатить Украине и узаконить аннексию Крыма.

Он также заявил, что пришло время снять санкции с РФ.

В Украине ответили на циничное заявление президента Чехии Милоша Земана на сессии ПАСЕ по Крыму, заявив, что Украина не будет торговать своими гражданами, территорией и суверенитетом.

Темы: ЧехияКрымскандал
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