ЕС отклонит идею Венгрии о пересмотре ассоциации с Украиной – журналист
Попытки Венгрии пересмотреть Соглашение об ассоциации с Украиной из-за закона о образовании будут отклонены Советом ЕС.
Об этом в своем Твиттере написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Венгрия вынесет на обсуждение совета министров иностранных дел 16 октября украинский закон об образовании, попытки пересмотреть Соглашение об ассоциации с Украиной будут отклонены", - написал он.
#Hungary will bring up the #Ukraine’s edu law at the Eu foreign affairs council on 16 Oct. attempts to review the Ukr AA will be dismissed— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 11, 2017
Как известно, глава МИД Венгрии Петер Сиярто во время визита в Ужгород заявил, что на следующем заседании Совета ЕС Венгрия инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в связи с законом об образовании.
Глава МИД Украины Павел Климкин в ответ заявил, что Киев рассматривает пересмотр Соглашения об ассоциации лишь в контексте обеспечения четкой европейской перспективы Украины.