Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Volkswagen запретил продавать свои грузовики в Крыму – СМИ

Среда, 11 октября 2017, 11:02

Дилеры Volkswagen получили от гендиректора российского представительства Маркуса Озеговича письмо с напоминанием, что в Крыму нельзя продавать грузовики, многоместные коммерческие автомобили, спецмашины и запчасти к ним.

Об этом пишут "Ведомости".

Отмечается, что запрещена как прямая продажа автомобилей и запчастей, так и через посредников. Ограничения касаются компаний, находящихся в Крыму или планирующих использовать технику на территории Крыма.

Нарушение санкционного режима может привести "к серьезным экономическим последствиям, в том числе к отказу от ввоза на территорию России" грузовиков, спецтехники и автобусов более чем на 10 мест.

Два независимых друг от друга автодилера сообщили газете, что получили такое письмо впервые.

По словам собеседника издания, близкого к Volkswagen, ничего нового в этом сообщении нет, "а письмо-напоминание рассылается регулярно".

Он объяснил, что с 2014 года в отношении России действуют санкции, и с тех пор в Крым машины специального назначения и грузовики Volkswagen, Audi, Skoda не поставлялись.

Представитель "Фольксваген груп рус" отказался говорить, было ли такое предупреждение.

По данным сайта таможенной статистики России, поставок спецтехники и грузовиков Volkswagen из Евросоюза в 2015–2017 годах не было. 

Вместе с тем продавец-консультант крупного крымского автодилера уверяет, что спецтехнику, автобусы или запчасти Volkswagen в Крыму купить можно.

По его словам, заказчик через крымский офис автодилера может заказывать нужную технику или запчасти, их покупку оформят документально в Москве, Новосибирске или Краснодаре, а потом доставят в Крым.

Один из собеседников газеты предположил, что внезапное напоминание о запрете разослали из-за "истории с турбинами Siemens".

Темы: КрымРосcиясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Все новости...
Крым
На Крымском мосту сохраняются пробки
Вблизи Джанкоя начал пересыхать Северокрымский канал – СМИ
Появились свежие снимки военного полигона в Крыму. Там до сих пор детонирует
Последние новости
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
Все новости...
Реклама: