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В штабе АТО уточнили состояние 4 раненых бойцов

Среда, 11 октября 2017, 12:53

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции четверо военных получили ранения, но угрозы для их жизни нет.

Об этом на традиционном брифинге в среду рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки боевики совершили 15 обстрелов по всей линии разграничения. В 9 случаях силы АТО были вынуждены открывать огонь. В результате этих активных боевых действий погибших среди украинских военных нет, 4 наших бойцов получили ранения", – сказал полковник.

В комментарии "Украинской правде" спикер АТО уточнил, что эти санитарные потери силы АТО понесли в результате обстрелов в Трехизбенке (1), Майорске (1) и Широкино (2).

"Их оперативно эвакуировали в мобильные госпитали, их жизни ничего не угрожает", – заверил Лысенко.

По словам полковника, на луганском направлении с 15:30 до 18:30 возле Новоалександровки противник совершил четыре непродолжительных обстрела позиций сил АТО из стрелкового оружия и автоматических гранатометов. В двух случаях украинские подразделения открывали ответный огонь.

Также ночью и утром враг обстрелял из легкой пехотной оружия наши опорные пункты вблизи Крымского и станции Донец.

В районе Трехизбенки противник обстрелял позиции ВСУ из станкового противотанкового гранатомета. Обстрел прекратился после ответа наших подразделений огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По словам Лысенко, тяжелое оружие в минувшие сутки на этом участке фронта враг не применял.

На донецком направлении оккупанты вели прицельный огонь из легкого оружия и вооружения БМП по позициям вблизи Авдеевки и Зайцево.

В районе Песков враг полтора часа обстреливал опорный пункт Вооруженных Сил Украины из вооружения БМП, станковых, ручных и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также 82-мм миномета, выпустив в целом 9 мин.

"В ответ украинские военнослужащие накрыли врага огнем из разных типов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате боя ни один наш воин не пострадал", - отметил спикер АТО.

Обстрел украинских позиций из стрелкового оружия вблизи Майорска в 10 вечера прекратился после того, как наши подразделения подавили цель огнем из крупнокалиберного пулемета.

"На мариупольском направлении в районе Широкино, Старогнатовки и Талаковки противник открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Почти во всех случаях получал адекватный ответ", – заверил Лысенко.

Согласно данным штаба АТО, в районе Новотроицкого враг также вел огонь из вооружения БМП. Провокация завершилась после накрытия позиций противника огнем из боевой машины пехоты, крупнокалиберного пулемета и станкового противотанкового гранатомета.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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