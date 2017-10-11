Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

КИУ призвал НАПК проверить деятельность партии Саакашвили

Среда, 11 октября 2017, 12:55

Комитет избирателей Украины призывает Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции осуществить проверку деятельности "Руха новых сил Михеила Саакашвили" и еще 20 политических партий.

Об этом сообщает сайт КИУ.

Отмечается, что деятельность этих партий может иметь теневое финансирование.

"В отчетах политических сил указаны нулевые затраты на уставную деятельность, однако они имеют постоянно действующие информационные ресурсы и проводят другую оплачиваемую деятельность, что может свидетельствовать о теневом характере их финансирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что КИУ проанализировал отчеты 272 партий, доступных на сайте НАПК, и обнаружил, что 70% партий (192 партии) не указали никаких расходов на протяжении апреля-июня 2017 года. При этом часть политических партий ведут активную деятельность, требующую существенных денежных затрат.

"Это касается политической силы "Руха новых сил Михеила Саакашвили", у которой активно работает и наполняется сайт где, в частности, освещается информация о региональных турах лидеров политической силы. При этом в отчете партии за I квартал указаны нулевые затраты", - говорится в сообщении. 

 
Фото КИУ

КИУ призывает политические партии объяснить источники происхождения средств для проведения соответствующей деятельности, а руководство НПК – инициировать проверку указанных партий.

Среди прочих КИУ также призвал проверить партию "Новые лица" мэра Ирпеня Владимира Карплюка.

Темы: КИУНАПКСаакашвили
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Все новости...
КИУ
Глухонемые выборы
"Слуга народа" - виртуальная политическая сила с возможной тенизацией — КИУ
В КИУ назвали нардепов, которые пропустили почти весь "турборежим"
Последние новости
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
Все новости...
Реклама: