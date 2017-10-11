КИУ призвал НАПК проверить деятельность партии Саакашвили

Комитет избирателей Украины призывает Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции осуществить проверку деятельности "Руха новых сил Михеила Саакашвили" и еще 20 политических партий.

Об этом сообщает сайт КИУ.

Отмечается, что деятельность этих партий может иметь теневое финансирование.

"В отчетах политических сил указаны нулевые затраты на уставную деятельность, однако они имеют постоянно действующие информационные ресурсы и проводят другую оплачиваемую деятельность, что может свидетельствовать о теневом характере их финансирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что КИУ проанализировал отчеты 272 партий, доступных на сайте НАПК, и обнаружил, что 70% партий (192 партии) не указали никаких расходов на протяжении апреля-июня 2017 года. При этом часть политических партий ведут активную деятельность, требующую существенных денежных затрат.

"Это касается политической силы "Руха новых сил Михеила Саакашвили", у которой активно работает и наполняется сайт где, в частности, освещается информация о региональных турах лидеров политической силы. При этом в отчете партии за I квартал указаны нулевые затраты", - говорится в сообщении.

Фото КИУ

КИУ призывает политические партии объяснить источники происхождения средств для проведения соответствующей деятельности, а руководство НПК – инициировать проверку указанных партий.

Среди прочих КИУ также призвал проверить партию "Новые лица" мэра Ирпеня Владимира Карплюка.