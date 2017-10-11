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Кабмину предлагают создать отдельный спасательный отряд для АТО

Среда, 11 октября 2017, 13:10

Кабинету министров предлагают создать специальный отряд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для работы в зоне проведения антитеррористической операции.

С такой инициативой выступил на заседании Кабмина вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

"Очень много опасностей возникает в зоне АТО, на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях", – отметил он

"Есть предложение рассмотреть с точки зрения формирования дополнительного отряда, который мог бы оперативно реагировать на вызовы, которые стоят, – как показала ситуация с Авдеевкой, – в зоне АТО, зоне ведения боевых действий, особенно там, где гражданские люди не могут зайти, спасти или восстановить жилье, или другие социальные объекты ", - сказал Зубко.

"Для нас очень важно, чтобы этот оперативный отряд был современным. И если посмотреть, какие средства выделялись из резервного фонда потом на ликвидацию, то мы понимаем, что время, которое уходит на выполнение спасательных работ, может сократить расходы из резервного фонда", – добавил он.

Премьер-министр Владимир Гройсман поддержал такую ​​идею.

Он также сказал, что в бюджете 2018 надо определить техническую модернизацию и оснащение ГСЧС, в частности авиационное: "Учесть потребность 7 вертолетов и 1 самолета".

Также необходима современная система управления, подчеркнул премьер.

Алена Рощенко, УП

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Темы: АТОГСЧСКабинет министровДонбасс
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