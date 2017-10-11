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Порошенко в ПАСЕ: поведение РФ за 3 года не изменилось, агрессия продолжается

Среда, 11 октября 2017, 13:28

Россия продолжает нарушать международное право в отношении Украины и права украинских граждан на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Три года назад я так же выступал перед ассамблеей. Сегодня я хотел бы сказать, что агрессия закончилась, что Украина вернулась к мирной жизни. Но, к сожалению, даже спустя три года мы этого не достигли, и все прекрасно знают, почему", - сказал Порошенко.

Он отметил, что Украина рассчитывает на помощь и поддержку ПАСЕ, уже принявшей несколько резолюций, которые, однако, Россия игнорирует.

Порошенко также отметил, что Россия продолжает игнорировать взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей.

"В российском поведении ничего не изменилось. РФ продолжает грубые атаки не только против Украины, но и против демократических ценностей на оккупированных территориях. РФ продолжает притворяться, что не имеет к этому отношения. Но каждый день мы получаем информацию о нарушениях прав человека на оккупированных территориях", - добавил президент.

В то же время он отметил, что за последние три года укрепилась европейская коалиция против России и выросла поддержка Украины.

Европейская правда

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