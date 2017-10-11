Горбатюку объявили выговор по жалобе заместителя Луценко

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила объявить выговор начальнику Департамента специальных расследований ГПУ Сергею Горбатюку.

Об этом сообщает пресс-служба комиссии в Facebook.

"Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров решено: привлечь к дисциплинарной ответственности начальника Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Горбатюка С.В., применив к нему дисциплинарное взыскание в виде выговора", - говорится в сообщении.

Причины такого решения не сообщаются.

Однако, как объяснил "Украинской правде" сам Горбатюк, выговор ему объявили по жалобе заместителя генпрокурора Юрия Столярчука.

"На протяжении определенного времени он препятствовал расследованию в трех громких делах, а потом решил вообще их забрать. Вынес незаконные постановления, которые я пытался обжаловать у генерального прокурора", - пояснил Горбатюк.

Он добавил, что ситуация со Столярчуком у него продолжается больше года.

"Долгое время Юрий Столярчук использовал свои служебные полномочия в конкретном уголовном производстве. На определенном этапе стало понятно, что они используются исключительно с целью добиться принятия незаконного решения относительно лиц, в отношении которых следователем и прокурором собраны доказательства их причастности к совершению преступления, в том числе путем создания различных препятствий, угроз давления, шантажа", - сказал Горбатюк.

Речь идет о расследовании дел о причастности определенных должностных лиц к преступлениям, связанным с генпрокурором времен Януковича Виктором Пшонкой. Трем из которых, после проведения предварительного расследования, должны были объявить о подозрении.

По словам Горбатюка, Столярчук делал все возможное, чтобы свести дело на нет.

"В подобных действиях были признаки преступления. Поэтому я писал об этом генеральному прокурору. За это мне приписали нарушение дисциплины, за невыполнение приказа Столярчука".

Горбатюк отмечает, что он больше часа объяснял членам комиссии свою позицию, однако ее не приняли во внимание.

"Вывод комиссии абсурден. По их логике, прокурор должен беспрекословно выполнять приказы руководителя, даже если они незаконны", - добавил Горбатюк и привел цитату из решения комиссии:

"Предоставляя оценку действиям Горбатюка, надо сказать, что если каждый следователь или руководитель органа досудебного расследования начнет оспаривать все постановления процессуального руководителя, которые по его мнению вынесены с нарушением закона, то ни в каком уголовном производстве не будет принято окончательного процессуального решения, что, в конце-концов, приведет к коллапсу досудебного расследования".

Он отметил, что планирует обжаловать решение комиссии прокуроров о вынесении ему выговора.

Ранее сообщалось, что следствие по "делу Майдана" постоянно сталкивается с препятствиями в расследовании, в т.ч. от руководства Генпрокуратуры.

Как известно, ранее Анатолий Матиос обвинил Горбатюк в провале расследования "дел Майдана" и блока дел о преступлениях команды Януковича. Последние решением Луценко были переданы для расследования в военную прокуратуру.

Яна Миланова, УП