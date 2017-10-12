Трамп определился с кандидатом на пост министра внутренней безопасности

Президент США Дональд Трамп выдвинул Кирстен Нильсен на пост нового главы министерства внутренней безопасности США.

Об этом заявили в Белом доме, пишет DW.com.

Нильсен должна стать преемницей экс-генерала Джона Келли, возглавлявшего ведомства до перехода на место главы аппарата Белого дома.

45-летняя Нильсен является специалистом в вопросах общей безопасности и кибербезопасности и работала в министерстве главой аппарата Джона Келли, после чего перешла вместе с ним в Белый дом. Теперь кандидатуру Нильсен должен утвердить Конгресс.

Как пишет Reuters, Нильсен сразу же будет поручено помогать координировать федеральный ответ на потенциальные кибератаки, направленные на выборы.

Как известно, спецслужбы США пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года, путем взлома серверов Демократической партии США и распространения пропаганды, чтобы попытаться помочь Трампу победить.

Министерство внутренней безопасности США было создано как реакция американских властей на теракт 11 сентября 2001 года. О создании нового ведомства – тогда еще Управления национальной безопасности - президент Джордж Буш-младший объявил 20 сентября. В 2003 году оно было переименовано в министерство.

В его структуру входят различные агентства и управления, созданные задолго до появления министерства. К примеру, береговая охрана, иммиграционная и таможенная полиция, Секретная служба, Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях.

На министерство, по некоторым данным, работает порядка 240 тысяч сотрудников.