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Маккейн возмущен задержкой во внедрении новых санкций против РФ

Четверг, 12 октября 2017, 08:48

Американские сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин выразили возмущение тем, что администрация президента США все еще не ввела новые санкции против России.

Об этом говорится в совместном заявлении сенаторов.

"Задержка ставит под сомнение приверженность администрации Трампа законe о санкциях, который был подписан более двух месяцев назад, после месяцев дебатов и переговоров в Конгрессе. У них было достаточно времени, чтобы принять необходимые меры", - говорится в заявлении.

Также сенаторы упрекнули Белый дом в отсутствии дипломатических усилий по увеличению давления на Москву.

"Мы написали администрации 28 сентября, настоятельно призывая их разработать надежный и всесторонний план внедрения всех аспектов закона. Мы снова требуем, чтобы администрация ответила на наше письмо", - говорится в заявлении.

Отмечается, что до 1 октября Белый дом должен был, согласно подписанному закону, ввести новые санкции против России в сфере обороны и разведки.

"Европейская правда"

Темы: санкцииСШАРосcия
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