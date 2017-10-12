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Твит Трампа вдохновил виноделов на "Covfefe 2015 Red Blend"

Четверг, 12 октября 2017, 09:33

Каламбур президента США Дональда Трампа со словом "covfefe" вдохновил винодельческую компанию "City Winery" на создание нового вина "Covfefe 2015 Red Blend".

Об этом сообщает издание "The Hill".

"Мы решили, что лучше не скулить о нашем президенте, а сделать что-то в его честь", – заявил генеральный директор и основатель "City Winery" Майкл Дорф.

В вине есть ноты сливы, вишни, малины, оно имеет аромат пиона и лепестков розы.

Бутылку такого напитка можно приобрести за $37 в магазинах Нью-Йорка, Калифорнии, Флориды, а также в Вашингтоне. 20% от продажи каждой бутылки будут передавать Американскому союзу по защите гражданских свобод.

На сайте "City Winery" сказано также, что эта бутылка выражает дорогие для компании ценности: "Смотреть наружу, видеть человечество в других людях и делиться вином в духе открытого сознания".

Covfefe
Covfefe

На этикетке написано, что это "однозначно не фейковый вино".

Производители также утверждают, что кислинку вина балансирует шелковая мягкость, а после употребления остается привкус темного шоколада, сухофруктов и специй – кедра, мускатного ореха и корицы.

Как известно, в последний день мая Дональд Трамп написал в Twitter странное слово covfefe. Он хотел упрекнуть СМИ, но, очевидно, вместо "negative press coverage" написал "covfefe".

Позже президент США удалил твит, но предложил пользователям соцсети угадать истинное значение "covfefe".

Неоконченный твит с таинственным словом провисел около 6 часов в микроблоге президента и успел набрать почти 100 тысяч ретвитов.

Алена Рощенко, УП

Темы: СШАТрампкурьез
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