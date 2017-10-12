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В Донецкой области патруль ОБСЕ попал в аварию

Четверг, 12 октября 2017, 15:12

В Донецкой области произошло ДТП с участием патруля СММ и машины ВСУ.

Об этом говорится в сообщении миссии ОБСЕ на странице в Facebook.

"В четверг 12 октября, в 11:30, между Карловкой и Орловкой произошло небольшое дорожно-транспортное происшествие с участием патруля СММ и машины ВСУ", - сообщили в миссии.

 

"Обошлось без травм. Патруль СММ продолжил свое движение по плану", - говорится в заявлении.

Указывается, что подробная информация будет опубликована в отчете.

Украинская правда

Темы: АТОДонбассОБСЕ
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