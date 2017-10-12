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Украина убедила Турцию закрыть порты для судов из Крыма – ГПУ

Четверг, 12 октября 2017, 17:04
Украина убедила Турцию закрыть порты для судов из Крыма – ГПУ

После визита генпрокурора Юрия Луценко в Турцию, эта страна запретила судам из Крыма заходить в турецкие порты.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

По ее словам, по результатам визита Луценко в Анкару 6 октября руководство Палаты судоходства Турции направило своим морским перевозчикам и руководству портов циркулярное письмо с требованием "принять меры с учетом внешней политики нашей страны, связанной с ограничениями, наложенными на заходы судов в порты Крыма".

"Турецким портам, морским агентам, операторам и судовладельцам официально сообщается о том, что "суда, прибывающие из Крыма и его портов, не пропускаются в Турцию, а разрешение на отплытие из портов этого региона не предоставляется", - цитирует Сарган.

Кроме того, пишет пресс-секретарь, в стране вводится жесткая система контроля судов, в том числе их документации.

А руководство портов обязывают требовать от судов доказательства того, что последней точкой их отбытия не был крымский порт и они не направляются в Крым. А порты не имеют права оформлять пошлины, портовые и торговые документы, имеющие на себе отметку "Крым".

"Введение такой процедуры является следствием распространенной практики, когда суда-нарушители в последнее время массово предоставляют турецким морским и портовым органам ложную информацию о портах назначения", - объясняют в письме причины вводимых мероприятий.

По словам Сарган, эти правила распространяются на все без исключения суда, несмотря на их владельцев, флаги стран и загруженность.

Она напомнила, что в конце сентября Луценко в ходе визита в Анкару провел ряд официальных встреч в министерстве юстиции Турции и с главным прокурором Анкары.

"Стороны обсуждали правовое взаимодействие и сотрудничество по предотвращению и пресечению постоянных нарушений Россией норм международного морского права, а также незаконные морские связи с оккупированным Крымом", - отметила пресс-секретарь генпрокурора.

Украинская правда

Темы: ГенпрокуратураКрымТурциятранспорт
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